شاهد.. وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية بعد إنجازات بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البعثة المصرية بعد انتهاء المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد حصولهم على 7 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

حيث أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تعد إنجازاً مشرفاً يعكس عزم وإصرار الرياضيين المصريين من ذوي الهمم على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة "إن هذا الإنجاز ليس فقط نتيجة لمجهود اللاعبين واللاعبات، ولكن هو نتاج دعم مستمر من الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً بالغاً بذوي الهمم ويدعمهم في كافة المجالات".



وأكد صبحي على استمرار دعم الوزارة لكل رياضيي في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستعدادهم للمنافسات القادمة، مشدداً على أهمية استمرار العمل بروح الفريق والاحتفاظ بالزخم الإيجابي الذي تحقق.

حيث حصل على الميداليات الذهبية ثنائى رفع الأثقال البارالمبي: “محمد المنياوي وزن 59 كجم، وريحاب رضوان وزن 55 كجم“.

كما حقق الميداليات الفضية ثنائي رفع الأثقال: “فاطمة محروس وزن 67 كجم، ومحمد صبحي وزن 88 كجم“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “منتخب الطائرة جلوس بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة “3-2“، وصفاء حسن لاعبة رفع الأثقال وزن 79 كجم، ونادية فكري لاعبة رفع الأثقال وزن 86 كجم“.

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