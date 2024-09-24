شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وزارة الرياضة "إحنا مين" للتوعية بالحضارة المصرية القديمة يصل سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لرفع الوعى التاريخى لدى النشء وتعريفهم بالقيم والعادات الصحيحة لدى المصرى القديم، وضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" نفذت الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مؤسسة يارو للحضارة المصرية برئاسة الدكتور وسيم السيسي، برنامج "إحنا مين" لرفع الوعى بالحضارة المصرية القديمة وتعليم مبادئ اللغة الهيروغليفية، وذلك بمراكز الشباب بمحافظة سوهاج، خلال الفترة من 22 الى 26 سبتمبر الجاري.

وتم تنفيذ البرنامج بمركز شباب الحما بطما بحضور 150 من الطلائع، حيث تم تنفيذ ورش عمل تناولت عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

ويشمل البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التعليمية والألعاب الذهنية والمسابقات، بمشاركة متخصصين من مؤسسة يارو، وذلك بهدف تعزيز معرفة الطلائع بتاريخ مصر القديم وتثقيفهم بالقيم الثقافية والحضارية العريقة.