في سطور .. محطات بحياة الراحل إيهاب جلال

ياسر رشاد - القاهرة - توفي منذ قليل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، ومدرب الإسماعيلي الحالي بعد فترة صراع قصيرة مع المرض تعرض خلالها للإصابة بجلطة مفاجئة في المخ أودت بحياته.



- ولد المدرب الراحل بمحافظة الدقهلية ، في الرابع عشر من أغسطس عام 1967 ، وبدأ مشواره مع كرة القدم لاعبًا ناشئًا مع نادي الشمس ثم مثل أندية الدوري الممتاز وفي مقدمتها الإسماعيلي والمصري البورسعيدي .

- بدأ مشواره الإداري والفني بعد اعتزاله كرة القدم عضوًا في الجهاز الإداري للنادي المصري البورسعيدي ، كما تولى منصب مدير الكرة هناك ، وهو المنصب ذاته الذي شغله مع الإسماعيلي ، ثم تولى في عام 2009 المهمة الفنية للمرة الأولى لنادي كهرباء الإسماعيلية.

- جاءت شهرته الأكبر في مشواره التدريبي بداية من عام 2014 والذي تولى خلاله المهمة التدريبية لفريق مصر المقاصة ، وقادهم بعد ثلاثة أعوام فقط ، إلى التأهل الأولى تاريخيًا إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال الفريق وصافة ترتيب الدوري العام.

- في عام 2017 ترك تدريب المقاصة ، وتولى المهمة الفنية لنادي إنبي في مسيرة لم تمتد طويلاً.

- وفي يناير من عام 2018 أعلن مرتضى منصور المدير الفني للزمالك آنذاك تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول للأبيض في تجربة قصيرة ، تبعها تجربة قصيرة أخرى أمام بيراميدز.

- وفي عام 2022 تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش ، وخاض معهم 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بالإضافة إلى مواجهة ودية وحيدة أمام كويا الجنوبية.

وفي الموسم المحلي الأخير 2023 - 2024 ، خاض جلال تجربته التدريبية الأخيرة مع الإسماعيلي ونجح في إبقاء النادي بالدوري الممتاز الماضي بعدما كان قريبًا من الهبوط إلى القسم الثاني ، قبل أن يتعرض شهر أغسطس المنقضي لأزمة صحية أودت بحياته بعد فترة صراع قصيرة مع المرض.