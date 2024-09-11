الكشف عن قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف برنامج "زملكاوي" المذاع على شاشة قناة الزمالك، عن قائمة فريق الكرة بالنادي المغادرة إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني بمستهل المشوار بالكونفدرالية.

وقال الإعلامي أحمد علي أن قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني جاءت على النحو التالي:

" محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - عمر جابر - أحمد محمود - حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد عاطف – دونجا - زياد كمال - عبد الله السعيد - محمد شحاتة - محمد السيد - ناصر ماهر – شيكابالا – زيزو – إيشو - سيف الجزيري - سامسون - حسام أشرف - مصطفى شلبي - ناصر منسي ".

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكوفدرالية

ستكون مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.