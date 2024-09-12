الامارات | رمسة ملاعب

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعداد
يستعد نادي الوحدة للإعلان عن صفقة انتقال لاعب خط وسط نادي بيراميدز المصري، محمود صابر، بعدما تم الاتفاق مع ناديه على تفاصيل التعاقد لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، إذ سيصل اللاعب إلى أبوظبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتوقيع الكشف الطبي والتصوير تمهيداً لتقديمه لوسائل الإعلام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App