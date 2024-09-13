الامارات | بطولة آسيا للجوجيتسو تنطلق في أبوظبي اليوم.. من الناشئين إلى المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي، وتستمر حتى بعد غد الأحد، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 50 دولة، في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة بمنافسات فئات الناشئين والشباب، تليها منافسات الهواة والأساتذة غداً السبت، على أن تختتم الأحد بمواجهات فئة المحترفين.

وتشكل البطولة إحدى أهم المحطات في الموسم الرياضي المحلي، كونها توفّر فرصة للاعبين من جميع المستويات، لاختبار قدراتهم وتطوير أدائهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، يوسف البطران، أن البطولة محطة أساسية لقياس أداء اللاعبين من خلال مواجهة نخبة الأبطال العالميين، وقال: «المشاركة في مثل هذه البطولات تمثل أولوية للأبطال في كل مكان، كونها تعطي الفائزين بالمراكز الأولى نقاطاً تصنيفية تقربهم من الفوز بحزمة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزز فرصهم في التتويج بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

من جانبه، قال مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، رودريغو فاليريو: «البطولة محطة رئيسة للاعبين الساعين إلى تطوير تصنيفهم الدولي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على 1400 نقطة تصنيفية، ما يعني أنهم يقتربون خطوة إضافية من الوقوف على البساط الأحمر لجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتتميز البطولة بحضور بارز للأبطال من مختلف القارات، ما يجعل التحدي أكبر ويرتقي بالإثارة إلى أعلى مستوياتها».

وعبر اللاعب البرازيلي يوري هندريكس، المصنف الرابع عالمياً في فئة الحزام الأسود، عن تطلعه للمنافسة قائلاً: «هدفنا جميعاً هو تحقيق الفوز والصعود إلى منصة التتويج، وأنا مصمم على بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك».

من جانبها، أكدت اللاعبة الإماراتية مروة الحوسني، المصنفة الأولى في الحزام البني/الأسود في آسيا والشرق الأوسط، أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات قائلة: «كل بطولة أخوضها هي فرصة جديدة للتعلم والتطور. هذه البطولة تمثل محطة مهمة بالنسبة لي لاختبار مستواي وتحديد مدى جاهزيتي للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

• مروة الحوسني: هذه البطولة تمثل محطة مهمة بالنسبة لي لاختبار مستواي، وتحديد مدى جاهزيتي للاستحقاقات المقبلة.