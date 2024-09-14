"ما حدث تهريج".. نجم الزمالك الأسبق ينتقد الجهاز الفني وإدارة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، على أن الفترة الحالية تعد هى الفرصة الأخيرة، للمدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "هذا الموسم الفرصة الأخيرة للمدير الفني جوزيه جوميز، للمنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم المقبل، بعيداً عن التهريج الذي حدث في الموسم الماضي".

وأضاف: "الموسم الماضي بالدوري شهد تجربة العديد من اللاعبين الشباب، ولكن بطريقة عشوائية ولم تعود بأي نتائج إيجابية أو فائدة على الفريق".

وتابع: "الموسم الماضي شهد حالة من التخبط الشديد من قبل جميع الأطراف في نادي الزمالك، سواء إدارة أو جهاز فني".

وواصل: "ما حدث من المدير الفني جوميز، فى مباراة طلائع الجيش بكأس مصر الموسم الماضي، وترك إدارة مباراة في بطولة رسمية كبير مثل كأس مصر للمساعدين، أمر يجب عدم تكراره مرة أخرى".

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