"بالمقص".. إمام عاشور يمازح شقيق زوجته لاعب الزمالك السابق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي.

وظهر إمام عاشور في الفيديو وهو يمسك بالمقص ويمارس مهنة الحلاقة لمعاذ حافظ، شقيق زوجته وناشئ نادي الزمالك السابق، في أحد أماكن الكوافيرات الرجالية.

الجدير بالذكر أن بعثة النادي الأهلي وصلت العاصمة نيروبي منذ قليل، استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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