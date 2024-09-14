بحضور نجوم كرة القدم.. أول صور من حفل زفاف ابنة ربيع ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم حفل زفاف ابنة مدرب منتخب مصر السابق، ربيع ياسين، مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية مثل، طاهر أبو زيد وأحمد شوبير وخالد بيبو مدير كرة النادي الأهلي، بجانب أحمد حسن ومحمد فاروق لاعبي الأهلي السابقين، بالإضافة إلى هاني رمزي وياسر ريان.

الجدير بالذكر أن ربيع ياسين تولى تدريب منتخب مصر تحت 20 سنة عدة مرات، بالإضافة إلى نادي أسوان وبتروجيت وسموحة.

اقرأ ايضًا:

مرتضى منصور: لماذا لا ندعم المظلومين إلا بعد وفاتهم؟ (فيديو)

"مرّ 4 سنوات على المباراة".. "كاف" يكشف عن لقطات حصرية جديدة لـ "قاضية أفشة" أمام الزمالك (فيديو)

"بالمقص".. إمام عاشور يمازح شقيق زوجته لاعب الزمالك السابق (فيديو)