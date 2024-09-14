عودة صبحي.. تشكيل الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، وتنقل على قناة أبو ظبي 1، إذ أعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بث المباراة بالمجان.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني كالآتي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم، مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو"

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمود عواد، أحمد محمود، مصطفى الزناري، محمد عاطف، زياد كمال، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حسام أشرف وناصر منسي.

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