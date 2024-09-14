شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشرطة الكينى في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام حاليا باستاد نيايو الوطنى.

وتنقل قناة أبو ظبى الرياضية المباراة بين الزمالك وبطل كينيا فى الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تردد قناة أبو ظبى كالتالى..

التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى ، خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

ويقام لقاء العودة بين الزمالك والشرطة الكينى فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.