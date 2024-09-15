شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة يكشف طبيعة إصابة شحاتة وموقف حمدي والونش وشيفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك، عن طبيعة إصابة محمد شحاتة خلال مباراة الشرطة الكيني بمنافسات الكونفدرالية.

وقال أسامة خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" محمد شحاتة أصيب بشد عضلي في السمانة وكان يحتاج للتغيير وبإذن الله سيشارك المباراة القادمة".

وواصل:" الونش في آخر مرحلة من التأهيل وسوف يسافر لزيارة الجراح لتحديد موعد عودته للمباريات، ومحمد عبدالشافي يخوض فترة التأهيل الثالثة" ، وعن أحمد حمدي قال:" لا يزال في أول مراحل التأهيل ونتابع حالته مع الأطباء في مركز التأهيل بصفة يومية".

واختتم تصريحاته مبديًا تفاؤله بقدرة الزمالك على تكرار فوزه على الشرطة الكيني في لقاء القاهرة والتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية.