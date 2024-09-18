شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من إعارة سيد نيمار إلى المصرى وسيراميكا يطلب الدبيس من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامى خالد الغندور إن سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وقع على عقود انتقاله إلى نادى المصرى البورسعيدى لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية أن مسئولى نادى المصرى توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم فى الزمالك لانتقال نيمار إلى المصرى البورسعيدى، موضحاً أنه يتبقى بعض الرتوش النهائية لإعلان انتقال اللاعب بشكل رسمى.

أوضح الغندور أن جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك وافق على إعارة نيمار إلى المصرى من أجل اكتساب مزيد من الخبرات، والاحتكاكات والحصول على فرصة المشاركة مع فريقه الجديد.

وأوضح الغندور أن المصري ومودرن سبورت وسيراميكا أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب استقر على التواجد مع المصري البورسعيدى فى الموسم الجديد.

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولى سيراميكا طلبوا التعاقد مع كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وتابع الغندور فى تصريحات تليفزيونية:" مسؤولو سيراميكا ينتظرون موقف الأهلي، بعد الحصول رسميًا على خدمات أحمد عابدين مدافع الأهلي الشاب على سبيل الإعارة".

واختتم:" الاتحاد السكندرى يفكر في التعاقد مع محمد زعلوك مهاجم الأهلي الشاب على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد قطع إعارته لفريق مودرن سبورت".