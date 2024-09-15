ياسر رشاد - القاهرة - البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت HD بدون تقطيع

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت HD بدون تقطيع ،يقدم موقعنا بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي ضد جورماهيا، والتي تُقام اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025. اللقاء يُعتبر بداية حاسمة في مشوار الأهلي للدفاع عن لقبه القاري، وسيُقام على أرضية ملعب «نيايو الوطني» بالعاصمة الكينية نيروبي.

هذه المباراة تجمع بين بطل النسخة الأخيرة من البطولة، الأهلي المصري، وفريق جورماهيا الكيني في مواجهة تتسم بالتحدي والإثارة. الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة، بينما يأمل جورماهيا في استغلال ميزة اللعب على أرضه لتحقيق نتيجة إيجابية.

من خلال البث المباشر، ستتمكنون من متابعة كل لحظة من أحداث المباراة، بما في ذلك التحديثات الحية والتعليقات التي تتيح لكم تجربة مشاهدة شاملة. تابعوا معنا لتكونوا على اطلاع دائم بأحدث مجريات اللقاء وأداء الفريقين في هذه المواجهة القارية الهامة.

مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا عندما يحل ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني في مباراة ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية. يُعتبر هذا اللقاء بداية حاسمة في سعي الأهلي للحفاظ على لقبه القاري، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتسهيل مهمته في لقاء الإياب.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، حقق هذا الإنجاز بعد مباراة مثيرة ضد الترجي التونسي. فرض الأهلي التعادل السلبي في مباراة الذهاب على ملعب رادس، ثم تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي بهدف للاعب رامي ربيعة. بهذا الفوز، حصل الأهلي على اللقب الثاني عشر في تاريخه، مما يعزز من مكانته كأحد الأندية المهيمنة على القارة السمراء.

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قام النادي الأهلي بتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات القوية التي تهدف إلى دعم الفريق في مساعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا. فقد أبرم الأهلي صفقات مميزة شملت الظهير المغربي المخضرم يحيى عطية الله، وثنائي قلب الدفاع أشرف داري، لاعب بريست الفرنسي، ويوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، بالإضافة إلى عمر الساعي من نادي الدراويش. هذه التعزيزات تعكس استراتيجيات النادي الحمراء في تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

الجهاز الفني للأهلي، بقيادة كولر، يهدف إلى استغلال هذه التعاقدات الجديدة بشكل فعال لضمان نجاح الفريق في البطولة الإفريقية ومواصلة الهيمنة على الساحة القارية.

بث مباشر مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا، والتي ستُقام اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025. المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، مكة المكرمة، والدوحة، مما يوفر فرصة لمتابعة المباراة في وقت مناسب لمشجعي الفريقين في هذه المناطق.

المباراة ستُجرى على أرضية ملعب «نيايو الوطني» في العاصمة الكينية نيروبي، وهو ملعب يترقب فيه الجميع مشاهدة هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين. بالنسبة لمتابعي المباراة في الإمارات وأبوظبي، فإن البث المباشر للمباراة سيكون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي، مما يتيح لهم متابعة أحداث اللقاء في توقيت مناسب.

الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، يدخل المباراة بطموحات كبيرة بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. الفريق يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة الحالية للدفاع عن لقبه القاري وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل. جورماهيا، الفريق الكيني المضيف، يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لزيادة فرصه في التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

بإطلاق صافرة البداية، يتطلع عشاق الكرة الأفريقية إلى متابعة كل لحظة من المباراة عبر البث المباشر، الذي يتيح لهم متابعة تفاصيل اللقاء والتعليقات الحية على مجريات اللعب. تُعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للأهلي في مشواره القاري، وستكون فرصة مهمة للفريقين لإظهار قوتهم وتطلعاتهم في البطولة.