ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا ، يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفًا غاليًا على نظيره جورماهيا الكيني، عصر اليوم الأحد، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025. يُعتبر هذا اللقاء بداية جديدة للأهلي في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

وقد أجرى الأهلي مرانه الختامي والوحيد في كينيا، يوم السبت، على ملعب فريق الشرطة. وخلال هذا المران، عقد المدرب السويسري مارسيل كولر جلسة محاضرة نظرية مع اللاعبين، حيث تناول خلالها جميع الجوانب الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة. وهدف كولر من هذه المحاضرة إلى تجهيز اللاعبين بشكل مثالي لمواجهة جورماهيا، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأجواء المختلفة في نيروبي.

خلال المران، أدى لاعبو الأهلي مجموعة متنوعة من التدريبات التي بدأت بعمليات الإحماء والجوانب البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بكرة القدم. كانت هذه التدريبات تهدف إلى تحسين الانسجام بين اللاعبين وتطبيق الاستراتيجيات التي وضعها الجهاز الفني.

تُعد مباراة اليوم أمام جورماهيا المحطة الأولى في مشوار الأهلي نحو تحقيق لقبه الـ13 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي، الذي توج بالنسخة الأخيرة من البطولة، يسعى إلى استعادة أمجاده القارية من خلال تقديم أداء متميز يضمن له الصعود إلى مراحل متقدمة من البطولة. في النسخة السابقة، فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد انتصاره على الترجي التونسي في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة اليوم تمثل بداية حاسمة للفريق في سعيه للدفاع عن لقبه وتعزيز مكانته في القارة السمراء. في ظل المنافسة الشرسة والظروف الصعبة التي قد يواجهها الفريق في كينيا، فإن تقديم أداء قوي سيكون أمرًا حاسمًا في تحديد مسيرته في البطولة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. تُعتبر هذه المباراة جزءًا من ذهاب دور الـ32، حيث يسعى الأهلي، حامل اللقب، لتحقيق بداية قوية في مشواره الدفاعي عن البطولة.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

المباراة ستُقام على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، حيث يُتوقع أن تشهد أجواء حماسية ومؤازرة قوية من جماهير جورماهيا. وقد أنهى الأهلي استعداداته للقاء، حيث أجرى مرانه الختامي في كينيا تحت إشراف المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب.

الأهلي، الذي توج باللقب الأفريقي في النسخة الأخيرة بعد الفوز على الترجي التونسي، يهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر في القاهرة. لقاء اليوم يشكل بداية حاسمة في سعي الفريق نحو تحقيق اللقب الثالث عشر في تاريخه، وسيكون اختبارًا مهمًا للقدرة التنافسية للفريق في هذا الموسم.

ملعب مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تلعب مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "نيايو ناشيونال".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة AD Sports 1 HD.

معلق مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا المعلق عامر عبدالله.