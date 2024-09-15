شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وجورماهيا الكينى بدقيقة حدادا على روح إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى ذهاب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالوقوف دقيقة حداداً على روح إيهاب جلال المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر.

وكان الأهلي قد أرسل فاكسا رسميا للاتحاد الأفريقي يطلب فيه الوقوف دقيقة حدادًا على روح ايهاب جلال، وتم التأكيد بالموافقة على الطلب خلال الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وجورماهيا الذي عقد مساء أمس.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق استعداداً لخوض مباراة جورماهيا، المقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لـ دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.