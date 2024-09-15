"بعد الفوز على جورماهيا".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره جورماهيا الكيني، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب دور ال 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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