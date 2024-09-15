موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الأهلي في تحقيق الانتصار على جورماهيا الكيني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال الأفريقيا.





سجل رامي ربيعة مدافع الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يأتي الهدف الثاني من خلال الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أحرز بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 73 بعد محاولة من وسام أبوعلي لتسديد الكرة ليمنعه دفاع الفريق الكيني لترتد الكرة لـ تاو الذي يسددها في شباك جورماهيا، وكان جورماهيا سجل هدف تقليص الفارق لكنه ألغى بداعي وجود حالة تسلل.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني



يلعب الأهلي مع جورماهيا في مباراة العودة يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

