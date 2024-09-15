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رضا شحاتة: وسام عنده مشكلة ومن الطبيعي الفوز خارج الملعب

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق،عن مواجهتي القطبين في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

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وأضاف شحاتة خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" من الطبيعي أن يحقق الأهلي والزمالك الفوز خارج الملعب، وأنا لا يهمني الشكل الفني في هذه المباريات، الأهم هو تحقيق نتيجة جيدة خارج الملعب.

وتابع: الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، ومن المعروف أن أصعب وقت على أي فريق بعد تلقيه هدف وهذا ما استغله الأهلي اليوم أمام جورماهيا.

وأختتم:" وسام أبو علي أضاع العديد من الفرص السهلة اليوم، وكان قادر على تسجيل أكثر من هدف، عنده مشكلة والفرصة السهلة لا يسجلها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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