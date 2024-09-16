ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وخسارة ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - هيمن نادي مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25، بعد نهاية الجولة الرابعة من البطولة بالعلامة الكاملة منفردًا بها عقب استمراره في تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الأربع الماضية.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1- مانشستر سيتي 12 نقطة
2- آرسنال 10 نقاط
3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
4- ليفربول 9 نقاط
5- أستون فيلا 9 نقاط
6- برايتون 8 نقاط
7- نوتينغهام فورست 8 نقاط
8- تشيلسي 7 نقاط
9- برينتفورد 6 نقاط
10- مانشستر يونايتد 6 نقاط
11- بورنموث 5 نقاط
12- فولهام 5 نقاط
13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
14- وست هام يونايتد 4 نقاط
15- ليستر سيتي نقطتان
16- كريستال بالاس نقطتان
17- إبسويتش تاون نقطتان
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط