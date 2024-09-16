ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وخسارة ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - هيمن نادي مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25، بعد نهاية الجولة الرابعة من البطولة بالعلامة الكاملة منفردًا بها عقب استمراره في تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الأربع الماضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي 12 نقطة

2- آرسنال 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

4- ليفربول 9 نقاط

5- أستون فيلا 9 نقاط

6- برايتون 8 نقاط

7- نوتينغهام فورست 8 نقاط

8- تشيلسي 7 نقاط

9- برينتفورد 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد 6 نقاط

11- بورنموث 5 نقاط

12- فولهام 5 نقاط

13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

14- وست هام يونايتد 4 نقاط

15- ليستر سيتي نقطتان

16- كريستال بالاس نقطتان

17- إبسويتش تاون نقطتان

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط