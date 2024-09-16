"18 عاماً".. موهبة ريال مدريد إندريك يُعلن زواجه من عارضة أزياء برازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نجم نادي ريال مدريد إندريك زواجه رسميًا من صديقته عارضة الأزياء جابريلي ميراندا صاحبة الـ 21 عاماً.

إندريك صاحب الـ 18 عامًا حاليًا كان قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف بالميراس البرازيلي قبل أن ينضم مع بداية الموسم الجاري بعد بلوغه للسن القانوني.

اللاعب الذي ينشط في مركز المهاجم شارك مع المنتخب البرازيلي الأول في 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد في 4 مباريات سجل خلالها هدفاً.

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