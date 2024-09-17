7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 16 – 9 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأثنين 16 – 9 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأندية تطلب استمرار الدورى بنظامه الطبيعى وتعترض على التجربة البلجيكية..

الأندية تطلب استمرار الدورى بنظامه الطبيعى وتعترض على التجربة البلجيكية

طلبت أندية الدورى الممتاز استمرار المسابقة بشكلها الطبيعى فى الموسم الجديد رافضين فكرة إقامة الدورى الاستثنائى أو النظام البلجيكى.

الأهلي يتلقى موافقة بحضور 30 ألف مشجع فى مباراة جورماهيا الكينى

تلقى النادى الاهلى موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراته المقبلة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا.

الناميبي مويشيتساما نيجونجو حكما لإياب الزمالك والشرطة الكيني

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الشرطة الكيني ، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل 20 سبتمبر في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر يحدد 11 أكتوبر موعدًا لمباراة موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا

حدد منتخب مصر مصر الأول لكرة، بقيادة حسام حسن ، 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

طبيب الزمالك يعلن جاهزية محمد شحاتة لمواجهة الشرطة الكينى الجمعة

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض لخوض مباراة الشرطة الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة المصري تصل القاهرة والفريق يستأنف مرانه غدا استعدادًا للهلال الليبي

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي بعثة النادي المصري بعد خوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية أمام مضيفه الهلال الليبي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وزارة الرياضة تدرس الموقف القانونى لاستمرار ميكالى مع اتحاد الكرة

تدرس وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، الموقف القانوني لاستمرار البرازيلي ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، مع اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.