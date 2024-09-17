استقبله الخطيب بموقف نادر.. من هو المستشار محمود فهمي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لفت الأنظار خلال توقيع الأهلي عقد شراكة استراتيجية وشركة "سبشيال جروب" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي هو استقبال رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب للمستشار محمود فهمي.

وظهر الخطيب وهو يستقبل المستشار محمود فهمي بطريقة نادرة ما ظهر بها رئيس مجلس إدارة الأهلي.

ويستعرض الخليج 365 جوانب من علاقة المستشار محمود فهمي بالنادي الأهلي:

- دخل النادي الأهلي عام 1943

- كان لاعبا تحت قيادة مختار التتش

- كان أحد المقربين لصالح سليم

- أحد المساهمين الأساسيين في لائحة النادي الأهلي

- عضو في مجلس إدارة النادي الأهل من عام 1990 إلى عام 2009

- شغل منصب المستشار القانوني للنادي الأهلي

- منحه الأهلي أعلى تكريم "القلادة الذهبية"

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