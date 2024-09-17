وزير الشباب والرياضة يستقبل الممثل المقيم الجديد لمنظمة UNFPA ويبحث آفاق التعاون المستقبلي

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استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد إيف ساسينراث، الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وذلك في مقر الوزارة بالقاهرة.

شارك في اللقاء فريق عمل من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة UNFPA، حيث تم الترحيب بالسيد ساسينراث في منصبه الجديد وبحث أوجه التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين.

ركزت المناقشات على تطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية، ومناقشة فرص التعاون الجديدة و التعاون المستقبلي في مجالات استراتيجية الشباب والرياضة ،العمل المناخي ، استراتيجة الشباب والسلام والأمن ، المجلس الاستشاري للشباب بالأمم المتحدة ،اوجه التعاون في مبادرة بداية للتنمية البشرية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بلقاء السيد إيف ساسينراث وفريق العمل من منظمة UNFPA، حيث نواصل تعزيز تعاوننا المثمر مع المنظمة في مجالات تمكين الشباب والصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

واضاف إن شراكتنا مع UNFPA تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لدعم الشباب المصري وتزويدهم بالأدوات التي تُمكنهم من لعب دور فاعل في المجتمع. نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون في المستقبل القريب وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع."

وأكد صبحي على أهمية التعاون مع منظمة UNFPA في تنفيذ البرامج التي تعزز من قدرات الشباب وتوفر لهم الفرص المناسبة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.كما أشار إلى نجاح التعاون المشترك في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيعًا لبرامج العمل المشتركة.

من جانبه، أعرب السيد إيف ساسينراث عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في دعم قضايا الشباب والتعاون المثمر مع UNFPA، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة. وأكد ساسينراث على التزام المنظمة بمواصلة دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السكانية والصحية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير البرامج التي تخدم الشباب وتساهم في تنمية المجتمع المصري.



وزير الرياضة يستقبل ممثل unfpa



وزير الرياضة



اشرف صبحى



جانب من الجلسة



ممثل unfpa



الجلسة 2



صبحى