شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الليبى معتز الشلمانى يدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

يضم الطاقم كلا من ، الليبي معتز إبراهيم الشلماني حكما للساحة ويعاونه كلا من عطية محمد مساعد اول والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني والصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا والجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

من ناحية أخرى، تواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق وطالبه بالانتظام في التديبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسياً ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات،بعد التشاور مع الجهاز المعاون،خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية،لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق.