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لفتة مميزة من هانز فليك لجهازه الفني في برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم هانز فليك، مدرب ، لفتة تقديرية مميزة لجهازه الفني خلال الموسم الحالي، بعدما فاز فليك، بجائزة أفضل مدرب في لشهر أغسطس بفضل تحقيقه 4 انتصارات من 4 مباريات، أراد أن يبرز تقديره لجميع أعضاء الجهاز الفني.


حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قام فليك بدعوة جميع أعضاء الجهاز الفني لالتقاط صورة جماعية مع جائزة أفضل مدرب بعد الفوز الكبير 4-1 على جيرونا، وذلك في ملعب "تيتو فيلانوفا" بعد انتهاء التدريب.

هذه اللفتة جاءت كنوع من الشكر والتقدير لجهودهم المستمرة ولم تكن هذه اللفتة الوحيدة من فليك، فقد سبق أن دعا أعضاء الجهاز الفني إلى عشاء الثلاثاء الماضي، لتعزيز الروابط بينهم في بيئة عمل مريحة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء. 

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فليك يحرص دائماً على تقدير عمل مساعديه، سواء في التعامل معهم أو أمام اللاعبين.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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