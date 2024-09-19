شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية والأدوات المدرسية ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في توسيع مبادراته الخدمية حتى لا تقتصر على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية فحسب بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة.

ويحرص التحالف الوطني على تعزيز دوره في الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، حيث أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مبادرات لدعم فرص تمكين الشباب والمرأة, كما عمل على تعزيز خدماته في المنظومة الصحية وتحسين الجودة التعليمية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

ونجح التحالف في زيادة انتشار القوافل الطبية بالقرى والنجوع، كما استكمل مبادراته للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال عدة قوافل طبية للعيون للكشف والعلاج، فضلًا عن تقديم الدعم الطبي الشامل للأسر الأولى بالرعاية في جميع المجالات الطبية.

وعلى الجانب الآخر، يحرص التحالف الوطني على مشاركة الأسر الأكثر احتياجًا استعداداتهم للعام الدراسي الجديد، من خلال توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلبة، بهدف دعم الأسر الاكثر احتياجًا وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم.