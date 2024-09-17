الليبي معتز الشلماني حكما لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير مغربية، اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، حكم مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الـ27 من الشهر الحالي، بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع البطولة المغربية، الاتحاد الأفريقي اختار الليبي معتز الشلماني لإدارة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وأوضح الموقع أن الحكم الليبي سيعاونه كلا من مواطنه عطية أمسعد، والتونسي خليل الحساني، بينما سيكون الصومان عبد القادر أرتان حكما رابعا في المباراة، بينما سيتواجد على تقنية الفيديو كلا من الجنوب إفريقي توم أبونجيل ويعاونه المغربي زكرياء برينسي.

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