شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بجهود عمرو السولية في مباراة الأهلي وجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي علي الاستعانة بجهود عمرو السولية قائد خط الوسط في مباراة جورماهيا الكيني.

وتعافي عمرو السولية من الإصابة بشد عضلة السمانة الذي تعرض له نهاية الموسم الماضي ونفذ برنامجا تاهيليا طوال فترة توقف المسابقات واصطحبه كولر لرحلة نيروبي .

ويرغب كولر في تجهيز جميع لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الافريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب