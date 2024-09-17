أسطورة برشلونة : اتلتيكو مدريد يملك تشكيلة اقوى من تشكيلة 2014 التاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهاجم الدولي الاسباني السابق و اسطورة برشلونة دفيد فيا ان فريق اتلتيكو مدريد يملك في الموسم الحالي تشكيلة اقوى من التشكيلة التي فاز من خلالها بلقب الليجا الاسبانية موسم 2014 معتبرا اتلتيكو مدريد احد اهم المتراهنين على لقب الدوري الاسباني للموسم الحالي .

وكان اتلتيكو مدريد قد بدأ الموسم بداية قوية بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين امام فياريال واسبانيول ليحصد 11 نقطة الا ان الامر الاكثر ايجابية هي خروج الاتليتي بشباك نظيفة في اربعة مباريات من اصل خمسة مباريات .

وقال ديفيد فيا الذي لعب لاندية اتلتيكو مدريد وفالنسيا وبرشلونة في تصريحات لصحيفة الماركا الاسبانية عن المدير الفني لاتلتيكو مدريد دييجو سيميوني : انه مدرب اكثر من رائع وعلى المستوى الشخصي انسان رائع ايضا في الحقيقة لقد تعلمت منه الكثير خلال تواجدي مع اتلتيكو مدريد .

وعن المقارنة بين تشكيل اتلتيكو مدريد عام 2014 و فريق اتلتيكو مدريد في الموسم الحالي : اتعقد ان الفريق الحالي اقوى وبه عمق اكبر ولدي المدير الفني فرصة كبيرة لتنويع طرق اللعب لكن عليهم اثبات ذلك في الملعب .

واضاف ديفيد فيا : مهمة دييجو سيميوني في التوقيت الحالي هي كيفية عمل التشكيل المناسب فمثلا على صعيد الهجوم الفريق يمتلك ثلاثة مهاجمين كبار مثل انطوان جريزمان و جوليان الفاريز و الكسندر سورلث وسنرى كيف سيتعامل مع تواجد الثلاثي في نفس التشكيلة خاصة في المباريات الكبرى و انا اثق به كثيرا وارى انه سينجح .

يذكر ان ديفيد فيا احرز لقب الدوري مع برشلونة مرتين ومع اتلتيكو مدريد مرة واحدة كما كان احد اهم نجوم اسبانيا عندما احرز الماتادور الاسباني لقب كأس العالم عام 2010 في جنوب افريقيا .