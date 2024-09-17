الامارات | قيمة فنية أكبر وتكلفة أقل.. ارتفاع أسهم لاعبي "بلد آسيوي" في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتقل اللاعبون اليابانيون بأعداد قياسية إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويبدو أن المزيد سيلحق بهم في ظل انجذاب الأندية إلى جودتهم، عملهم الدؤوب، وقيمتهم مقابل المال المنفق للتعاقد معهم.

كاورو ميتوما هو أبرز المواهب الخمسة في دوري الدرجة الأولى (برميرليغ)، فيما يحترف ثمانية لاعبين في دوري الدرجة الثانية واثنان في الثالثة.

يعتقد واتارو إندو، لاعب وسط ليفربول وقائد منتخب اليابان، ان مواطنيه "بات ينظر إليهم بتقدير أعلى" من قبل الأندية الإنجليزية، مقارنة مع الماضي.

وأضاف ابن الحادية والثلاثين وصاحب 64 مباراة دولية: "يسألني طاقم ليفربول عن الكثير من اللاعبين اليابانيين، ليس بالضرورة لأمر مرتبط بالانتقالات، بل للحديث فقط عن جودة أحد اللاعبين".

وتابع اللاعب المنتقل إلى ليفربول العام الماضي بعد ثلاث سنوات أمضاها مع شتوتغارت الألماني: "يبدو أن هناك اهتماما أكبر باللاعبين اليابانيين من مختلف أنحاء العالم".

ويحترف أيضا في دوري النخبة الإنجليزي كل من دايتشي كامادا (كريستال بالاس)، تاكيهيريو تومياسو (أرسنال) ويوكيناري سوغاوارا (ساوثمبتون).

قليل من الخوف

عرف اللاعبون اليابانيون نجاحات متباينة في الدوري الإنجليزي، منذ أن أصبح جونيتشي إيناموتو أوّل القادمين إلى أرسنال في 2001.

ترك الفريق اللندني إلى الجار فولهام، بعد موسم واحد اخفق خلاله في حمل ألوان "المدفعجية" في أي مباراة.

أحرز شينجي كاغاوا لقب الدوري مع مانشستر يونايتد في 2013، لكنه عاد إلى فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، بعد موسمين متباينين في صفوف "الشياطين الحمر".

يقول وكيل اللاعبين المعتمد من فيفا جويل بانيك والذي يتعامل مع 50 لاعبا يابانيا، ان الأندية الإنكليزية كانت "تخاف قليلا من اللاعبين اليابانيين".

وتابع: "المقاربة النمطية هي أن اللاعب (الياباني) جيد جداً من الناحية التقنية لكن هل سيكون قويا بما يكفي من الناحية البدنية والجسدية؟".

وأردف بانيك: "في السابق كان اللاعبون اليابانيون يصنفون في فئات معينة ربما كانوا يذهبون إلى ألمانيا أو هولندا، حيث تكون الأمور أكثر تقنية".

ويرى بانيك أن نجاح اللاعبين اليابانيين مع الأندية البريطانية في الآونة الأخيرة، خصوصا مع سلتيك الاسكتلندي تحت اشراف الأسترالي أنج بوستيكوغلو، المدرب السابق في الدوري الياباني وتوتنهام الحالي، ساعد في تغيير المفاهيم.

وقال أيضا إن جائحة كوفيد غيّرت طريقة عمل كشافي الأندية، ما جعل انتاج مقاطع الفيديو والبيانات من مختلف أنحاء العالم أكثر سهولة "لم ترغب الأندية في إهدار الوقت والمال والمخاطرة في الذهاب إلى مكان بعيد عندما لا تعرف ما الذي ستشاهده هناك".

أردف "بعد أن بات كل شيء متاحا الآن، بعد ساعات أو حتى دقائق من انتهاء المباريات، فقد تبدد الخوف من مسألة +هل ينبغي أن نتطلع إلى السوق اليابانية+؟".

جودة وقيمة

نظرا لرسوم انتقالهم الزهيدة نسبيا، بات التعاقد مع اليابانيين استثمارا ذكيا، حيث وصفهم بانيك بأنهم "أكثر جاذبية من حيث القيمة، مقارنة مع أي لاعب بنفس المستوى من أي مكان آخر في العالم".

دفع برايتون 2.5 مليوني جنيه (3.3 مليون دولار) لضم الجناح ميتوما من كاواساكي فرونتالي في 2021، فيما انضم الهداف كيوغو فوروهاشي إلى سلتيك في العام عينه مقابل 4.5 ملايين جنيه. ارتبط اسم فوروهاشي هذا الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وأدى تدني صفقات الانتقال إلى تعاقد أندية الدرجة الثانية في إنكلترا مع العديد من اليابانيين.

قال مدرب المنتخب هاجيمي مورياسو إن اللاعبين مستعدون للاحتراف في الدرجة الثانية بحثا عن الصعود إلى دوري الأضواء "الدوري الياباني بطولة جيدة جدا، لكن اللاعبين يريدون المستوى الأرفع".

وتابع "البرميرليغ تضم أفضل اللاعبين في العالم، ويريدون التواجد هناك أيضا. أعتقد أن الكثيرين انتقلوا إلى تشامبيونشيب (دوري الدرجة الثانية) بحثا عن الصعود".

يرى بانيك ان التغييرات التي طرأت على قواعد تأشيرات العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أجبرت الأندية الإنكليزية على النظر خارج القارة العجوز للتعاقدات وأن تكون "أكثر انفتاحا وإبداعاً".

وتعززت صورة اللاعب الياباني في مونديال قطر 2022، بعد فوز "الساموراي الأزرق" على العملاقين الألماني والإسباني في دور المجموعات.

وقال بانيك انهم يملكون الذهنية المناسبة للاستفادة من الفرص "مع اللاعبين الذين عملت معهم، إذ لم تجر الامور على ما يرام، إذا أخرجوا من الفريق أو طُلب منهم اللعب في غير موقعهم، فان الإجابة الافتراضية تكون" ما الذي يمكنني فعله بشكل أفضل؟".

تابع "يعتبر اللاعبون أنفسهم سفراء لليابان ويريدون اظهار صورة جيدة عن أنفسهم".