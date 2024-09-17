خالد الغندور: جوميز منبهر بأداء عمر فرج وميشالاك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور بأن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، سعيد ومنبهر بالأداء الذي قدمه الثنائي عمر فرج و كونراد ميشالاك خلال مران الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن جوميز تفاجئ من المستوى البدني والفني الجيد الذي قدمه الثنائي في التدريب الأول لهما بالقميص الأبيض، خصوصًا البولندي كونراد ميشالاك.

وواصل الغندور حديثه بأن مدرب الزمالك أكد لجهازه المعاون على قدرة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك أن يكون واحد من أهم اللاعبين في مصر، نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة