"حزين وحاولنا ولم نوفق".. تريزيجية بعد الهزيمة من الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمود حسن تريزيجية لاعب الريان القطري، عن الهزيمة من الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وخسر الريان من الهلال بثلاثية مقابل هدف، على ملعبه، في افتتاح مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة بالنظام الجديد للبطولة.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "الريان فريق كبير ويلعب على الفوز في كل مباراة وحتى إذا كان يواجه منتخب العالم".

وأضاف: "حزين على الخسارة من الهلال لكننا نلعب ضد فريق كبير وقوي كما يعرف الجميع، حاولنا كثيرا خلال المباراة ولم نوفق والفريق سيتحسن في المباريات المقبلة".

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