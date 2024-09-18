تساعية البايرن وفوز الريال.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وشهدت الجولة الأولى مواجهات نارية ومليئة بالندية والأهداف، حيث فاز بايرن ميونخ على نظيره دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب - (9-2)

ريال مدريد ضد شتوتجارت - (3-1)

يوفنتوس ضد آيندهوفن - (3-1)

أستون فيلا ضد يانج بويز - (3-0)

ليل ضد سبورتنج لشبونة - (0-2)

ليفربول ضد ميلان - (3-1)

وتستأنف مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، بمواجهة بولونيا وشاختار.

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