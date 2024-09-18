"استلام الدرع ومفاجأة".. قناة مفتوح تعلن نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن تنقل مباراة الأهلي، وجورماهيا الكيني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بشكل مجاني، عبر النايل سات.

وتنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا

وأعلنت قناة "إم بي سي مصر 2"، نقل أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل، عبر القمر الصناعي نايل سات مجانا للمشاهدين.

ومن جهته كتب الإعلامي إبراهيم فايق، الذي سيقدم الأستوديو الخاص بالمباراة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "ستوديو تحليلي ماتش الأهلي وجورماهيا .. ولا أقولك نخليها مفاجأة".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي سوف يتسلم درع الدوري المصري، الذي توج به الموسم الماضي، عقب مواجهة جورماهيا الكيني، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي.

وكان الأهلي حقق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي.

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