شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة أبرزها، اعتذار أحمد فتوح لاعب الزمالك لأسرة ضحية حادث السير الذي ارتكبه وتسبب في حبسه قبل أن يتم إخلاء سبيله، وتجهيز أشرف داري للمشاركة مع الأهلي.

الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسيف

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر غد الخميس في مقر النادي بالجزيرة لتوقيع اتفاقية تعاون بين الأهلي ومنظمة اليونسيف.

فتوح يتقدم بالعزاء في وفاة ضحية حادث السير.. ويؤكد: بناته زى أخواتى

تقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بخالص العزاء إلى اسرة ضحية حادث السير الذى وقع للاعب خلال الشهر الماضى.

جوميز يوافق على رحيل نيمار عن الزمالك والانتقال للنادى المصرى

وافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على انتقال سيد عبد الله نيمار لاعب الفريق إلى المصرى على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن طلب النادى البورسعيدى ضم نيمار.

الإسماعيلى يتراجع عن رحيل إيريك تراورى وعلى الملوانى بعد وقف القيد

قرر مسئولو الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، التراجع عن رحيل الثنائى على البوركينى إيريك تراورى وعلى الملوانى في الانتقالات الصيفية الحالية نظرا لتعرض النادى لوقف القيد.

يحيى عطية الله يستمر في قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام جورماهيا

أقترب المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه أمام جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به.

الزمالك: مشاركة فتوح في المباريات قرار جوزية جوميز

كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن مصيرمشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى مباريات الفريق المقبلة، وذلك بعد أن شارك بصورة طبيعية في تدريبات الفريق أمس، مع زملاؤه بالفريق، وشارك أيضا في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

الأهلي يجهز أشرف داري للمشاركة فى مباراة جورماهيا الكيني

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي تجهيز المغربي أشرف داري مدافع الفريق الجديد من أجل المشاركة في مباراة جورماهيا الكيني السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهة الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في لقاء كأس السوبر الإفريقي.