"الغالبية موافقون".. رابطة الأندية تبدأ الاجتماع بهذا الاقتراح للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

بدأ منذ قليل اجتماع رابطة الأندية المحترفة، مع أندية الدوري الممتاز، لاختيار نظام المسابقة الجديد.

ويحضر الاجتماع جميع رؤساء الأندية، على رأسهما محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك.

وأكد مصدر مطلع، أن الاجتماع بدأ بمناقشة الصعوبات التي واجهت الرابطة في دوري الموسم الماضي، ولابد من إقامة نظام استثنائي للدوري هذا الموسم.

وأوضح المصدر، أن هناك موافقة من غالبية الأندية، على إقامة دوري الموسم الحالي بنظام استثنائي، على أن يتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة.

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