" ذاهبون هناك للقتال".. رسالة تحذيرية من بنزيما للاعبي الهلال قبل الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رسالة تحذيرية إلى لاعبي الهلال قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بينهما، ضمن الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

وقال بنزيما في تصريحات عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي:"كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، ولكن الأهم الآن هو أن نحصل على قسط من الراحة، ثم نستعد لمباراة الهلال، كل مباراة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي".

وأضاف:":لذا نحن ذاهبون هناك للقتال وتقديم أداء جيد".

عن فوز النمور على الوحدة بسباعية قال:"قدمنا أداءً رائعاً، قمنا بعمل جيد، الفريق بأكمله والجماهير، عندما أقول إننا بحاجة إلى مشجعين، فما حدث الليلة هو ما أعنيه".

وتابع حديثه:"لذا الجميع سعداء كانت مباراة جيدة، قمنا بعمل رائع وسجلنا 7 أهداف، ومن المهم بالنسبة لنا أن نحظى بهذه المباراة، و هذه الليلة الرائعة للجميع".

وأتم قائلاً":ديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا، قدم أربع تمريرات حاسمة، إنه لاعب خطير جداً ويساعد الفريق وهو شخص لطيف، ونحتاجه في كل مباراة لأنه لاعب ممتع".

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره الهلال يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.