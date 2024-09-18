إم بي سي مصر تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا واحتفالية التتويج بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر ، إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تقام احتفالية تتويج الأهلي بالدوري في موسمه الأخيرعقب انتهاء اللقاء الذي حسم الأحمر مواجهة الذهاب فيه بثلاثية من دون رد.

وكشفت إدارة النادي الأهلي عن الأسباب الرئيسية لتأخير احتفالية الدوري حتى الآن، وفي المقدمة عدم وصول الدرع الجديد من الخارج، فضلًا عن الرغبة الأساسية للنادي منذ البداية في أن يكون الاحتفال بحضور كل العناصر الممثلة لعائلة الأهلي وعلى رأسهم الجمهور، القاسم المشترك في البطولات والانتصارات، وأن يكون تواجده بأكبر عدد مسموح به، وبحضور كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين شاركوا في الحصول على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.