إليكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوربا والقنوات الناقلة الليلة (الأربعاء)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعد أن نجح ليفربول في التفوق على الميلان، وفاز الريال بثلاثية على شتوتغارت، وسحق بايرن ميونيخ فريق دينامو زغرب 9-2 ، وثلاثية اليوفي شباك آيندهوفن، تتواصل الليلة (الأربعاء) مواجهات دوري أبطال أوروبا.

مساء اليوم الأربعاء تشاهدون منافسات مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد، حيث تقام ست مباريات مثيرة.

ويجمع اللقاء الأبرز بين مانشستر سيتي حامل لقب البطولة الموسم قبل الماضي، وإنتر ميلان، في إعادة لنهائي تلك البطولة.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الليلة (عبر قنوان بي إن) بتوقيت السعودية:

بولونيا - شاختيور دونيتسك - الساعة 19:45

سبارتا براغ - ريد بول سالزبورغ - 19:45

- سيلتيك - سلوفان براتيسلافا – 22:00

- كلوب بروج - بروسيا دورتموند - 22:00

- مانشستر سيتي - إنتر ميلان - 22:00

- باريس سان جيرمان - جيرونا - 22:00.

