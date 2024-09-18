بطولة السعودية: الايطالي ستيفانو بيولي مدربا جديدا للنصر (النادي)

الرياص - اسماء السيد - الرياض : أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم الأربعاء تعيين مدرب ميلان الإيطالي السابق ستيفانو بيولي مديرا فنيا لفريقه خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه الثلاثاء بسبب انطلاقته المتعثرة هذا الموسم.

وكتب فريق العاصمة الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستيفانو بيولي نصراوي، أهلا بمدربنا الجديد"، مرفقا إعلانه بفيديو قصير لإنجاز المدرب مع ميلان عندما قاده إلى لقب الدوري الإيطالي عام 2022.

وبات بيولي البالغ من العمر 58 عاما، ثالث مدرب إيطالي يشرف على الإدارة الفنية للنصر بعد والتر زينغا في الفترة بين موسمي 2009 2010 و2010 2011 حيث استمرت رحلته معه لمدة 227 يوما قاده خلالها في 16 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 8 ومُنيَ بهزيمة واحدة، وقطب الدفاع المتوّج بمونديال 2006 فابيو كانافارو في موسم 2015 2016 ودربه لمدة 110 أيام فقط ولـ14 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر في 3.

وكان ميلان فسخ وديا عقد بيولي الذي تعاقد معه عام 2019، عقب المرحلة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي عندما قاده إلى الوصافة خلف جاره وغريمه التقليدي إنتر بعد التتويج باللقب في 2022 لأوّل مرة منذ 2011.

وكان النصر أعلن الثلاثاء في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إقالة مدربه كاسترو، وقال "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق".

وتعادل النصر مرتين في ثلاث مباريات في الدوري المحلي واكتفى بنقطة التعادل من أرض الشرطة العراقي (1 1) الإثنين في باكورة مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة. حقق فوزين في ست مباريات في مختلف المسابقات.