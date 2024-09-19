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ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو يلعب تنس.. احتفال كليان مبابي.. أفشة في الجيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال ممارسته التنس.

كما نشر النجم المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية بصالة الجيم.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق الإسباني صورة له، من إحدى مباريات ريال مدريد الإسباني.

وقام النجم الفرنسي كليان مبابي، بنشر صورة له خلال احتفاله بأحد أهدافه مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، داخل صالة الجيم الخاصة بالفريق.

وحرص لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي، متابعيه صورة له رفقة لاعبي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما نشر النجم المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي على نشر صورة له، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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