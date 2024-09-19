الأهلي: فخورون بالشراكة مع «يونيسف».. وهدفنا مساعدة الأطفال والشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن اعتزاز القلعة الحمراء وفخرها بتجديد الشراكة مع يونيسف، والعمل سويا خلال السنوات الأربعة القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الجزيرة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وجيرمي هوبكينز ممثل اليونيسف في مصر.

وأوضح أن الجهود لن تتوقف خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تمكين فرص العمل والأنشطة المختلفة ومواجهة الظواهر السلبية مثل التنمر وملفات التغذية والتوعية وغيرها.

وأشار إلى أن النادي فخور بكل الجهود المبذولة من أجل مساعدة الأطفال والشباب وتوفير بيئة مناسبة للتنشئة السليمة لكل الأجيال.

وأشار مرتجي إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حريص على تكريس فكرة الدور المجتمعي للأهلي الذي يعد أول نادٍ في أفريقيا والشرق الأوسط يمتلك مؤسسة مجتمعية تقدم خدمات عديدة؛ سواء داخل مصر أو خارجها، وكذلك مساعدة الأشقاء في فلسطين من خلال قوافل الإغاثة، وتخصيص عوائد مباراة سابقة بدوري أبطال إفريقيا لصالحهم.

وأضاف أن شعبية الأهلي الكبيرة تضيف لأي مؤسسة، وأن جهود يونيسف تمثل أهمية لمشروع الشراكة الإيجابية لإفادة المجتمع بشكل عام، وأن أكاديميات الأهلي تضم حوالي ٢٣ ألف طفل في مختلف المحافظات، وهو ما يمثل بيئة خصبة لتحقيق أهداف المؤسسة بشكل عام.