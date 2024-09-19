مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن عن المكرمين في حفل الافتتاح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة ( دورة النجم أحمد السقا)، وضمت قائمة المكرمين كلا من : 'الفنانة عايدة فهمي، الفنان والمخرج المسرحي حمدي أبو العلا، المخرج فتوح الطويل، الفنان والمخرج المسرحي ممدوح حنفي، مهندسة الديكور نهلة مرسي، مصمم الجرافيك أحمد صيام، المؤلف والمخرج أشرف علي و الفنان نادر محسن.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

مهرجان الإسكندرية المسرحي

وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان وتقام فعليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.

ومن المقرر ان يشارك في هذه الدورة من المهرجان 16 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و 12 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.