الأهلي يعلن تجديد الشراكة مع الـ«يونيسف»

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمدة أربع سنوات قادمة، في إطار العمل المشترك نحو تعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الجزيرة بحضور المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجيرمي هوبكينز ممثل اليونسيف في مصر.

تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية بالبيئة المحيطة، وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة للجانبين.

ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.‏