الامارات | ماجد ناصر يلتحق بتدريبات شباب الأهلي بعد غياب 12 شهراً

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شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر يلتحق بتدريبات شباب الأهلي بعد غياب 12 شهراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى شباب الأهلي المخضرم ماجد ناصر عن تعافيه من الإصابة، والتحاقه رسمياً بتدريبات الفريق بعد غيابه 12 شهراً بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أغسطس 2023. وقال ماجد ناصر (40 عاماً)، لـ "الإمارات اليوم" إنه انضم إلى تدريبات الفريق في الأسبوع الماضي، مبيناً: "عقب انتهاء فترة العلاج التحقت بالفريق في الأسبوع الماضي، وخضعت لاختبارات طبية وبدنية ونجحت في اجتيازها، لأصبح جاهزاً للانضمام إلى التدريبات في الفترة المقبلة".
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