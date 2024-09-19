ختام منافسات بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة الجمهورية رقم 14 للكاراتيه التقليدي اليوم الخميس؛ والتي أقيمت على صالة ستاد القاهرة الدولي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

أقيمت البطولة على مدار 3 أيام بداية من أول أمس الثلاثاء بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من الأعمار السنية 6 و 8 و 10 و 12 و13 عاما بجانب القدرات الخاصة.

وشهدت البطوله إقبالا كثيفا من اللاعبين في جميع الأعمار السنية وسط منافسات شرسة حيث أسفرت منافسات مرحلة 13 عاما عن النتائج الآتية:

فوز لاعبة نادي النصر فاطمة محمد بميدالياتين ذهبيتين في منافسات الكاتا فردي و فوكوجو؛ كما حققت اللاعبة ملك علي لاعبة مركز شباب الرياح الميدالية الذهبية في منافسات كوجو بنات.

وحقق محمود مصطفى لاعب نادي مدينتي ذهبية منافسات الكاتا فردي؛ وفاز مروان السيد لاعب نادي دهميت بذهبية منافسات فوكوجو؛ بينما حقق ذهبية منافسات كوجو محمد انسي لاعب أكاديمية المصري.

وأكد الدكتور رامي المكاوي رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي أنه يحرص وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حضور المنافسات وتكريم اللاعبين الفائزين والتقاط الصور التذكارية معهم من أجل تحفيز اللاعبين المميزين على الاستمرار في التقدم نحو الأفضل وبناء أجيال جديدة قادرة على صعود منصات التتويج القارية والعالمية.