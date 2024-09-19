زوجة محمود علاء تحيي ذكرى أحمد رفعت ومحمود علاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشرت إيمان زوجة محمود علاء لاعب السويحلي الليبي، صورًا للثنائي الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، وأحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وأحيت إيمان ذكرى أحمد رفعت وجلال حيث طلب من جمهورها قراءة الفاتحة لهما.

وكتبت إيمان:"اللهم ارحم أرواحاً صعدت إليك لم يعد بيننا وبينهم إلا الدعاء ،، اللهم ارحم من فقدناهم وانظر لهم بعين لطفك وكرم ضيافتك ف هم ضيوفك يا أكرم الأكرمين ،، اللهم انزل على قبورهم الرحمة والعفو والمغفرة ،، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ،، وبدل سيئاتهم حسنات وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم ،، اللهم اجعلهم من السعداء في ، جنات النعيم".

والجدير بالذكر أن محمود علاء أنتقل إلى صفوف السويحلي الليبي بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي.