شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والشرطة الكينى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الشرطة الكينى في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك و الشرطة الكينى

تقام مباراة الزمالك مع الشرطة الكينى في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، دون حضور جماهيرى.

المباراة بدون حضور جماهيرى

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى بدون حضور جماهيرى على خلفية عقوبات نهائي النسخة السابقة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصدار الكاف عقوبات على الأبيض بإقامة مباراتين بدون جمهور، الأولى ستكون أمام الشرطة الكيني والثانية ستكون في دور المجموعات حال تأهل الزمالك بشكل رسمي.

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام بطل كينيا .

كما طالبهم بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

