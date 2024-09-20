موعد مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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يختتم اليوم الجمعة فريق الأهلى استعداداته لخوض مباراته أمام جورماهيا الكينى غدا السبت ، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد فاز على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بالعاصمة نيروبي، سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة.

موعد مباراة الاهلى أمام جورماهيا الكينى

ويلتقى الأهلى فى السابعة مساء غدا السبت، مع جورماهيا الكينى على استاد القاهرة الدولى فى إياب دور الـ"32" لدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات قناة أون تايم سبورت والتي ستذيع المباراة واحتفالات تتويج فريق الأهلي بدرع الدوري.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال إفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.